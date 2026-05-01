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Festival Ma Parole ! Atelier La Panfare Fontaine-Étoupefour

Festival Ma Parole ! Atelier La Panfare Fontaine-Étoupefour lundi 18 mai 2026.

Adresse : Impasse du Stade Jules Quesnel

Ville : 14790 Fontaine-Étoupefour

Département : Calvados

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Tarif :

Fontaine-Étoupefour

Festival Ma Parole ! Atelier La Panfare

Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-18

Date(s) :
2026-05-18

Festival Ma Parole ! Atelier La Panfare 18 mai 18h
Festival Ma Parole ! Atelier La Panfare 18 mai 18h Fontaine Etoupefour   .

Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 30 32  mediatheque@fontaineetoupefour.fr

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English : Festival Ma Parole ! Atelier La Panfare

Ma Parole! Festival Atelier La Panfare 18 May 6pm

L’événement Festival Ma Parole ! Atelier La Panfare Fontaine-Étoupefour a été mis à jour le 2026-05-10 par Orne Odon Tourisme

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