Festival Ma Parole ! à Valdallière Atelier Au creux de votre oreille Résidence autonomie de la crête à Valdallière Valdallière

Valdallière

Festival Ma Parole ! à Valdallière Atelier Au creux de votre oreille

Résidence autonomie de la crête à Valdallière 4 Rue de la Grange Valdallière Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-05-26 16:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Dans le cadre du festival Ma Parole, le réseau des médiathèques de Valdallière et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un atelier avec la compagnie l’Ecrit et le son, Au creux de votre oreille.

Dans le cadre du festival Ma Parole, le réseau des médiathèques de Valdallière et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un atelier avec la compagnie l’Ecrit et le son, Au creux de votre oreille. Lectures à haute voix poétiques, qui peuvent s’organiser en direction des personnes âgées ou des personnes ne pouvant se déplacer aux spectacles.

Gratuit Réservation conseillée .

Résidence autonomie de la crête à Valdallière 4 Rue de la Grange Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 2 31 09 09 18 mediatheque@valdalliere.fr

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English : Festival Ma Parole ! à Valdallière Atelier Au creux de votre oreille

As part of the Ma Parole festival, the Valdallière media library network and the Bibliothèque du Calvados are offering a workshop with the company l’Ecrit et le son, Au creux de votre oreille.

L’événement Festival Ma Parole ! à Valdallière Atelier Au creux de votre oreille Valdallière a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie