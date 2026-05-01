Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Atelier Haka Rue Chênedollé Vire Normandie
Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Atelier Haka Rue Chênedollé Vire Normandie mercredi 20 mai 2026.
Vire Normandie
Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Atelier Haka
Rue Chênedollé Médiathèque de Vire Normandie Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre du festival Ma Parole, la médiathèque de Vire et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un atelier Haka avec Céline Ripoll.
Dans le cadre du festival Ma Parole, la médiathèque de Vire et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un atelier Haka avec Céline Ripoll. Il s’agit de comprendre durant cet atelier les valeurs transmises à travers cette dans guerrière. L’apprentissage du texte et des gestes seront suivis de l’exécution d’un Haka.
Gratuit Réservation conseillée .
Rue Chênedollé Médiathèque de Vire Normandie Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 27 10 mediatheque@virenormandie.fr
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English : Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Atelier Haka
As part of the Ma Parole festival, the Vire multimedia library and the Bibliothèque du Calvados are offering a Haka workshop with Céline Ripoll.
L’événement Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Atelier Haka Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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