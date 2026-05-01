Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Spectacle à l’ombre des Moaï Rue Chênedollé Vire Normandie
Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Spectacle à l’ombre des Moaï Rue Chênedollé Vire Normandie mercredi 20 mai 2026.
Vire Normandie
Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Spectacle à l’ombre des Moaï
Rue Chênedollé Médiathèque de Vire Normandie Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20 21:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre du festival Ma Parole, la médiathèque de Vire et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un spectacle à l’ombre des Moaï par Céline Ripoll.
Dans le cadre du festival Ma Parole, la médiathèque de Vire et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un spectacle à l’ombre des Moaï par Céline Ripoll. O Hiro Hiro! Spectacle vivant où la parole est mêlée aux chants, et aux danses.
Gratuit Réservation conseillée .
Rue Chênedollé Médiathèque de Vire Normandie Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 27 10 mediatheque@virenormandie.fr
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English : Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Spectacle à l’ombre des Moaï
As part of the Ma Parole festival, the Vire media library and the Bibliothèque du Calvados are putting on a show in the shadow of the Moai by Céline Ripoll.
L’événement Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Spectacle à l’ombre des Moaï Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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