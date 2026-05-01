Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Spectacle née le 8 mars Salle des fêtes Souleuvre en Bocage
Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Spectacle née le 8 mars Salle des fêtes Souleuvre en Bocage vendredi 22 mai 2026.
Souleuvre en Bocage
Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Spectacle née le 8 mars
Salle des fêtes Saint Ouen des Besaces Souleuvre en Bocage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Dans le cadre du festival Ma Parole, la bibliothèque de Bény et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un spectacle Née le 8 mars par Céline Ripoll.
Dans le cadre du festival Ma Parole, la bibliothèque de Bény et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un spectacle Née le 8 mars par Céline Ripoll. Dans ce seul en scène intime et bouleversant, Céline Ripoll nous ouvre les portes de son histoire, entre ombres et lumières.
Gratuit Réservation conseillée .
Salle des fêtes Saint Ouen des Besaces Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 31 66 94 64 labiblidebeny@souleuvreenbocage.fr
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English : Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Spectacle née le 8 mars
As part of the Ma Parole festival, the Bény library and the Bibliothèque du Calvados are putting on a show entitled Née le 8 mars (Born on 8 March) by Céline Ripoll.
L’événement Festival Ma Parole ! à Vire Normandie Spectacle née le 8 mars Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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