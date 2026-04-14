Visite libre du musée, Musée de la percée du bocage, Souleuvre en Bocage

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 11h00 Musée de la percée du bocage Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le Musée de la Percée du Bocage raconte les événements de l’Opération Bluecoat, qui eut lieu en juillet 1944, ainsi que la libération du Bocage normand. A travers huit espaces muséographiques et un diorama, la visite guidée son et lumière fait découvrir l’étonnante aventure des combattants dans le Bocage. Des recherches passionnées ont permis de retrouver et d’accueillir ces hommes qui témoignent de leur combat, et de leur destin parfois exceptionnel, souvent émouvant. Leurs visites enrichissent le musée d’attachants souvenirs dont l’histoire complète cette évocation.

Musée de la percée du bocage 5 rue du 19 Mars 1962, Saint-Martin-des-Besaces, 14350 Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage 14350 Saint-Martin-des-Besaces Calvados Normandie 02 31 67 52 78 http://www.laperceedubocage.fr http://facebook.com/musee44 Musée consacré aux soldats britanniques qui ont libéré le Bocage et permis la bataille de la poche de Falaise. Parking gratuit avec emplacements pour PMR et autobus.

Le Musée de la Percée du Bocage raconte les événements de l’Opération Bluecoat, qui eut lieu en juillet 1944, ainsi que la libération du Bocage normand. A travers huit espaces muséographiques et un…

©Bertand Froger