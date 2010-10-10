Pézenas

FESTIVAL MAI DANSE

4 cité Bédarrides Pézenas Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Organisé par StudioDO en partenariat avec la ville de Pézenas, le Festival Mai Danse est un rendez-vous annuel dédié à la pratique vivante de la danse, sous toutes ses formes.

Créé en 2019, ce festival a pour vocation de promouvoir et développer la danse amateur, en tissant des liens sensibles entre création chorégraphique, rencontres humaines et pratiques partagées.

Stages, spectacles, rencontres chaque édition est pensée comme un temps fort artistique et social, un terrain de croisement entre styles, générations et niveaux, pour faire de la danse un vecteur de lien, d’expression et de découverte.

Vendredi 8 Mai à 19h30 Danses Jazz Spectacle à l’Illustre Théâtre

Samedi 9 Mai à partir de 14h Stages de danse Jazz

Samedi 9 Mai à 20h00 Spectacle Feet, une histoire des danses Jazz

Dimanche 10 Mai à 14h00 Initiation au Swing Solo et Bal Swing .

4 cité Bédarrides Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 6 31 77 72 22 contact@studiodo.fr

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English :

Organized by StudioDO in partnership with the town of Pézenas, the Mai Danse Festival is an annual event dedicated to the living practice of dance in all its forms.

L’événement FESTIVAL MAI DANSE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 ADT34