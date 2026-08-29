FESTIVAL MOMIX Théâtre Siss et Unn Kembs

Informations pratiques

Kembs

Siss et Unn Festival Momix

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-29 10:00:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Siss et Unn se rencontrent à treize ans, dans la cour de l’école. L’arrivée de Unn à l’école du village a surpris l’ensemble de la classe et a chamboulé la vie de Siss. Qui est donc cet étrange étranger , au comportement décalé, aux habitudes solitaires et à la rumeur familiale inquiétante ? Comment comprendre l’attirance et la fascination qu’ils ressentent alors que tout les sépare en apparence ? Est-ce de l’amitié ? de l’amour ? On se cherche, on se trouve, on se déchire.

Théâtre par Dorliss et compagnie (Alsace)

Tout public à partir de 9 ans

Durée 1h

Mise en scène Anne-Laure Walger-Mossière

Interprètes Muriel Bouillaud, Loïc Boigeol

Création lumière / Régie Jérôme Jean

Scénographie & images Kristelle Paré

Création musicale & sonore Déhà

Décor Yves Fadier Et Gérard Walger

Regard chorégraphique Frédéric Cano .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

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English :

L’événement Siss et Unn Festival Momix Kembs a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue