FESTIVAL MOMIX Théâtre Siss et Unn Kembs
vendredi 29 janvier 2027 · Kembs
Informations pratiques
Kembs
Siss et Unn Festival Momix
Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-01-29 10:00:00
fin : 2027-01-29
Date(s) :
2027-01-29
Siss et Unn se rencontrent à treize ans, dans la cour de l’école. L’arrivée de Unn à l’école du village a surpris l’ensemble de la classe et a chamboulé la vie de Siss. Qui est donc cet étrange étranger , au comportement décalé, aux habitudes solitaires et à la rumeur familiale inquiétante ? Comment comprendre l’attirance et la fascination qu’ils ressentent alors que tout les sépare en apparence ? Est-ce de l’amitié ? de l’amour ? On se cherche, on se trouve, on se déchire.
Théâtre par Dorliss et compagnie (Alsace)
Tout public à partir de 9 ans
Durée 1h
Mise en scène Anne-Laure Walger-Mossière
Interprètes Muriel Bouillaud, Loïc Boigeol
Création lumière / Régie Jérôme Jean
Scénographie & images Kristelle Paré
Création musicale & sonore Déhà
Décor Yves Fadier Et Gérard Walger
Regard chorégraphique Frédéric Cano .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace
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English :
L’événement Siss et Unn Festival Momix Kembs a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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