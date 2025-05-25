FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE ZENITH DE PAU Pau

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Après le triomphe de l’édition 1, LE FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE revient !

Ce nouveau show, considéré comme le plus grand spectacle de magie d’Europe, a déjà conquis plus de 100.000 spectateurs en France.

Le Festival Mondial de la Magie

revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme les plus grands magiciens actuels au monde

Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte.

Grandes illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés.

Spectacle interdit aux enfants de moins de 4 ans .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

English : FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE

German : FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE

Italiano :

Espanol : FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE

L’événement FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Pau a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Pau