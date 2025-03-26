FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – ZINGA ZANGA Beziers

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Après le succès de sa première éditionLe Festival Mondial de la Magie revient à BEZIERS au ZINGA ZANGA les 31 Janvier et 01 Février 2026Ce show a déjà conquis plus de 100.000 spectateurs en France. Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produites en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme « les plus grands magiciens actuels au monde » Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte. Grandes illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés. Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses. Note Télérama : 4T Présentation officielle du Festival : TOM WOUDAAvec :ALBERTO GIORGI et LAURAARNODOBLE MANDOBLENESTOR HATOLES CHAPEAUX BLANCS MAG MARIN

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34