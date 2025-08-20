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Festival Mondial’Folk Centre Culturel Avel Dro Plozévet

Festival Mondial’Folk Centre Culturel Avel Dro Plozévet vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Centre Culturel Avel Dro
Adresse
39 Avenue Georges Le Bail
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif

Festival Mondial’Folk

Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

L’ édition 2026 se déroule du 7 au 9 août 2026
Folklore international, national et local dans une ambiance festive et joyeuse !   .

Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 60 81 10 86 

English : Festival Mondial’Folk

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Mondial’Folk Plozévet a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Destination Pays Bigouden

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