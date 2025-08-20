Festival Mondial’Folk Centre Culturel Avel Dro Plozévet

Festival Mondial’Folk

Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

L’ édition 2026 se déroule du 7 au 9 août 2026

Folklore international, national et local dans une ambiance festive et joyeuse ! .

Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 60 81 10 86

English : Festival Mondial’Folk

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L’événement Festival Mondial’Folk Plozévet a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Destination Pays Bigouden