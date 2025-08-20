Festival Mondial’Folk Centre Culturel Avel Dro Plozévet
Festival Mondial’Folk Centre Culturel Avel Dro Plozévet vendredi 31 juillet 2026.
Festival Mondial’Folk
Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
L’ édition 2026 se déroule du 7 au 9 août 2026
Folklore international, national et local dans une ambiance festive et joyeuse ! .
Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 60 81 10 86
English : Festival Mondial’Folk
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Mondial’Folk Plozévet a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Destination Pays Bigouden
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