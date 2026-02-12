FESTIVAL MONTPELLIER DANSE Montpellier

FESTIVAL MONTPELLIER DANSE

Corum, Agora Montpellier Hérault

La 46e édition du Festival Montpellier Danse se tiendra du 20 juin au 4 juillet, avec un prélude au Festival du 11 juin au 14 juin !

Une nouvelle fois sous le signe de la création, cette édition présentera 14 créations et premières en France. Un tiers de la programmation est consacré aux artistes régionaux !

Le rendez-vous annuel des plus grands chorégraphes internationaux, avec de nombreux spectacles gratuits à Montpellier et dans les communes de la métropole.

Le festival fera la part belle aux créations cette année avec une programmation cosmopolite

Voici les premiers noms de cette 46e édition Ballet national de Marseille LA(H)ORDE, Emanuel Gat, Armin Hokmi et Zoé Lakhnati.

La programmation dans son intégralité sera dévoilée le mercredi 1er avril !

La billetterie du Festival ouvrira

-> le mercredi 8 avril pour les détenteurs de la Carte Agora

-> le vendredi 10 avril pour tout le public .

Corum, Agora Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 83 60

English :

The 46th Montpellier Danse Festival runs from June 20 to July 4, with a prelude to the Festival from June 11 to June 14!

Once again under the sign of creation, this edition will present 14 creations and premieres in France. A third of the program is devoted to regional artists!

