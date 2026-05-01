FESTIVAL MOVIES ON THE ROCKS Cinéma Saint Laurent Blain

Blain

FESTIVAL MOVIES ON THE ROCKS

Cinéma Saint Laurent 9 rue du 11 Novembre Blain Loire-Atlantique

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-31 22:15:00

Date(s) :

2026-05-29

Le festival cinéma et musique de Blain revient pour une deuxième édition. 3 jours de films-concerts inédits.

Au programme

Concerts et jams

Cali, John Helliwell (Supertramp), Antoine Tomé, Jacqui Mc Shee (Pentangle), Excalibur + Alan Simon & invités surprises

Films

Woodstock, Les Aventures de Pinocchio, Le Dictateur, Soleil Vert, Dersou Ouzala, Le Cercle des Poètes disparus

Concert + film 25€ la soirée

90€ le pass intégral .

Cinéma Saint Laurent 9 rue du 11 Novembre Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Blain’s film and music festival returns for a second edition. 3 days of original film-concerts.

L’événement FESTIVAL MOVIES ON THE ROCKS Blain a été mis à jour le 2026-04-29 par Point d’accueil de Blain