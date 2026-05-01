FESTIVAL MOVIES ON THE ROCKS Cinéma Saint Laurent Blain
FESTIVAL MOVIES ON THE ROCKS Cinéma Saint Laurent Blain vendredi 29 mai 2026.
Blain
FESTIVAL MOVIES ON THE ROCKS
Cinéma Saint Laurent 9 rue du 11 Novembre Blain Loire-Atlantique
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-31 22:15:00
Date(s) :
2026-05-29
Le festival cinéma et musique de Blain revient pour une deuxième édition. 3 jours de films-concerts inédits.
Au programme
Concerts et jams
Cali, John Helliwell (Supertramp), Antoine Tomé, Jacqui Mc Shee (Pentangle), Excalibur + Alan Simon & invités surprises
Films
Woodstock, Les Aventures de Pinocchio, Le Dictateur, Soleil Vert, Dersou Ouzala, Le Cercle des Poètes disparus
Concert + film 25€ la soirée
90€ le pass intégral .
Cinéma Saint Laurent 9 rue du 11 Novembre Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Blain’s film and music festival returns for a second edition. 3 days of original film-concerts.
L’événement FESTIVAL MOVIES ON THE ROCKS Blain a été mis à jour le 2026-04-29 par Point d’accueil de Blain
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