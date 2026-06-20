Festival Musicales en Côte Chalonnaise 25ème édition Place de l’église Saint-Boil

Saint-Boil

Festival Musicales en Côte Chalonnaise 25ème édition

Place de l’église Eglise Saint-Boil Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-25

Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du mardi 25 août au dimanche 30 août 2026 25 ans de passion, d’émotions et de musique !

Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.

Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 25ème édition vous enchantera.

6 jours, 7 concerts, + 1 rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, 7 Domaines viticoles, 7 dégustations offertes et 4 communes dont 6 lieux différents. .

Place de l’église Eglise Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32

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English : Festival Musicales en Côte Chalonnaise 25ème édition

L’événement Festival Musicales en Côte Chalonnaise 25ème édition Saint-Boil a été mis à jour le 2026-06-20 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II