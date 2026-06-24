Musicales en Côte Chalonnaise Jardin des jeunes talents Eglise Sainte Baudile Saint-Boil

Saint-Boil

Musicales en Côte Chalonnaise Jardin des jeunes talents

Eglise Sainte Baudile 5 Place Saint Georges Saint-Boil Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 25 août au 30 août 2026. Anniversaire, 25 ans de passion, d’émotions et de musique.

Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.

Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 25 ème édition vous enchantera.

6 jours, 7 concerts, des musiciens talentueux, une rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, 7 Domaines viticoles, 6 dégustations offertes et 4 communes 6 lieux différents.

JARDIN DES JEUNES TALENTS

Célestin Tissus, clarinette

Pierre Blanc, piano

Dégustation offerte par le Domaine Feuillat Juillot

Le programme .

Eglise Sainte Baudile 5 Place Saint Georges Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32

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English : Musicales en Côte Chalonnaise Jardin des jeunes talents

L’événement Musicales en Côte Chalonnaise Jardin des jeunes talents Saint-Boil a été mis à jour le 2026-06-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II