Musicales en Côte Chalonnaise Récital Violon piano Rue de l’église Saint-Boil
Musicales en Côte Chalonnaise Récital Violon piano Rue de l’église Saint-Boil vendredi 28 août 2026.
Saint-Boil
Musicales en Côte Chalonnaise Récital Violon piano
Rue de l’église Eglise Saint-Boil Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 25 août au 30 août 2026. Anniversaire, 25 ans de passion, d’émotions et de musique.
Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.
Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 25 ème édition vous enchantera.
6 jours, 7 concerts, des musiciens talentueux, une rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, 7 Domaines viticoles, 6 dégustations offertes et 4 communes 6 lieux différents.
Récital Violon Piano
Élise Bertrand, violon
Gaspard Thomas, piano
Dégustation offerte par la Cave des Vignerons de Buxy
Programme
Schumann, Sonate nº1 en la mineur
Mahler, Adagietto, Symphonie nº5 (transcription)
Manuel de Falla, Suite Espagnole
Élise Bertrand, Sonate-poème. .
Rue de l’église Eglise Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32
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English : Musicales en Côte Chalonnaise Récital Violon piano
L’événement Musicales en Côte Chalonnaise Récital Violon piano Saint-Boil a été mis à jour le 2026-06-20 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II