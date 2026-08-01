Festival Musique en Bouriane Quatuor Métamorphoses et Duleen van Gunsteren Les Arques

Informations pratiques

Les Arques

Festival Musique en Bouriane Quatuor Métamorphoses et Duleen van Gunsteren

Eglise St Laurent Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Dans le cadre du festival "Musique en Bouriane", le Quatuor Métamorphoses se produira dans l'église.

Cette année, nous avons le grand plaisir d’annoncer le retour au Festival Musique en Bouriane 2026 du jeune et dynamique Quatuor Métamorphoses La crème des jeunes interprètes Le Monde …

qui a tant émerveillé notre public par son talent prodigieux aux festivals de 2024 et 2025.

Formés tant par les maîtres viennois du genre (Quatuor Alban Berg) que par les grands chambristes français (Miguel da Silva, Quatuor Modigliani), ils se produisent dans les salles les plus prestigieuses en France et en Europe

Dans le cadre du festival "Musique en Bouriane", le Quatuor Métamorphoses se produira dans l'église.

Cette année, nous avons le grand plaisir d’annoncer le retour au Festival Musique en Bouriane 2026 du jeune et dynamique Quatuor Métamorphoses La crème des jeunes interprètes Le Monde …

qui a tant émerveillé notre public par son talent prodigieux aux festivals de 2024 et 2025.

Formés tant par les maîtres viennois du genre (Quatuor Alban Berg) que par les grands chambristes français (Miguel da Silva, Quatuor Modigliani), ils se produisent dans les salles les plus prestigieuses en France et en Europe. Ils sont artistes en résidence à la Fondation Singer-Polignac (Paris) ainsi qu’à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth (Belgique).

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Eglise St Laurent Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 6 81 78 72 44 info@musique-en-bouriane.org

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English :

As part of the “Musique en Bouriane” festival, the M%E9tamorphoses Quartet will perform in the church.

This year, we are delighted to announce the return of the young and dynamic M%E9tamorphoses Quartet to the 2026 Musique en Bouriane Festival—“The cream of young performers”—Le Monde …

who so thoroughly captivated our audience with their prodigious talent at the 2024 and 2025 festivals.%A0

Trained by both the Viennese masters of the genre (the Alban Berg Quartet) and the great French chamber musicians (Miguel da Silva, the Modigliani Quartet), they perform in the most prestigious concert halls in France and Europe

L’événement Festival Musique en Bouriane Quatuor Métamorphoses et Duleen van Gunsteren Les Arques a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cazals-Salviac