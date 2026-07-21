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AGENDA · Lans-en-Vercors

Festival Musique en Vercors Deux mezzos sinon rien Centre culturel Le Cairn Lans-en-Vercors

samedi 8 août 2026 · Centre culturel Le Cairn · Lans-en-Vercors

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Centre culturel Le Cairn
Adresse
180, rue des écoles
Ville
38250 Lans-en-Vercors
Département
Isère
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Tarif réduit étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 17 ans, PMR, Abonnés du CAIRN (pour les spectacles s’y déroulant)

Lans-en-Vercors

Festival Musique en Vercors Deux mezzos sinon rien

Centre culturel Le Cairn 180, rue des écoles Lans-en-Vercors Isère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 17 ans, PMR, Abonnés du CAIRN (pour les spectacles s’y déroulant)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Karine Deshayes & Delphine Haidan, mezzo-sopranos

Johan Farjot, piano
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Centre culturel Le Cairn 180, rue des écoles Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12 

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English :

Karine Deshayes & Delphine Haidan, mezzo-sopranos

Johan Farjot, piano

L’événement Festival Musique en Vercors Deux mezzos sinon rien Lans-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors

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