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AGENDA · Lans-en-Vercors

Festival Musique en Vercors Passion Clarinette Centre culturel Le Cairn Lans-en-Vercors

jeudi 13 août 2026 · Centre culturel Le Cairn · Lans-en-Vercors

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Centre culturel Le Cairn
Adresse
180 rue des écoles
Ville
38250 Lans-en-Vercors
Département
Isère
Tarif

Lans-en-Vercors

Festival Musique en Vercors Passion Clarinette

Centre culturel Le Cairn 180 rue des écoles Lans-en-Vercors Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Nicolas Fargeix, clarinette

Hugo Clédat, clarinette

Martial Hugon, clarinette
  .

Centre culturel Le Cairn 180 rue des écoles Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12 

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English :

Nicolas Fargeix, clarinet

Hugo Clédat, clarinet

Martial Hugon, clarinet

L’événement Festival Musique en Vercors Passion Clarinette Lans-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors

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