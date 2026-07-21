Festival Musique en Vercors Passion Clarinette Centre culturel Le Cairn Lans-en-Vercors

Informations pratiques

Lans-en-Vercors

Festival Musique en Vercors Passion Clarinette

Centre culturel Le Cairn 180 rue des écoles Lans-en-Vercors Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 11:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Nicolas Fargeix, clarinette



Hugo Clédat, clarinette



Martial Hugon, clarinette

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Centre culturel Le Cairn 180 rue des écoles Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12

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English :

Nicolas Fargeix, clarinet

Hugo Clédat, clarinet

Martial Hugon, clarinet

L’événement Festival Musique en Vercors Passion Clarinette Lans-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors