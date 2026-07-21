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AGENDA · Lans-en-Vercors

Festival Musique en Vercors Quintettes romantiques Centre culturel Le Cairn Lans-en-Vercors

lundi 10 août 2026 · Centre culturel Le Cairn · Lans-en-Vercors

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Centre culturel Le Cairn
Adresse
180, rue des écoles
Ville
38250 Lans-en-Vercors
Département
Isère
Tarif
20 20 20

Lans-en-Vercors

Festival Musique en Vercors Quintettes romantiques

Centre culturel Le Cairn 180, rue des écoles Lans-en-Vercors Isère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Quatuor à cordes Musiques-en-Vercors

Jean-Luc Bouveret, violon

Marie Christine Belleudy, violon

Clément Sozanski, alto

Romain Hugon, violoncelle

& Hyoung Sun Kim, piano
  .

Centre culturel Le Cairn 180, rue des écoles Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12 

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English :

Musiques-en-Vercors String Quartet

Jean-Luc Bouveret, violin

Marie Christine Belleudy, violin

Clément Sozanski, viola

Romain Hugon, cello

& Hyoung Sun Kim, piano

L’événement Festival Musique en Vercors Quintettes romantiques Lans-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors

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