Festival Musique en Vercors Quintettes romantiques Centre culturel Le Cairn Lans-en-Vercors

Informations pratiques

Lans-en-Vercors

Festival Musique en Vercors Quintettes romantiques

Centre culturel Le Cairn 180, rue des écoles Lans-en-Vercors Isère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Quatuor à cordes Musiques-en-Vercors



Jean-Luc Bouveret, violon



Marie Christine Belleudy, violon



Clément Sozanski, alto



Romain Hugon, violoncelle



& Hyoung Sun Kim, piano

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Centre culturel Le Cairn 180, rue des écoles Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12

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English :

Musiques-en-Vercors String Quartet

Jean-Luc Bouveret, violin

Marie Christine Belleudy, violin

Clément Sozanski, viola



Romain Hugon, cello

& Hyoung Sun Kim, piano

L’événement Festival Musique en Vercors Quintettes romantiques Lans-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors