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Festival musiques à Penhors Pouldreuzic

Festival musiques à Penhors Pouldreuzic jeudi 20 août 2026.

Adresse : Lieu-dit Penhors

Ville : 29710 Pouldreuzic

Département : Finistère

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Pouldreuzic

Festival musiques à Penhors

Lieu-dit Penhors Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-20

Concerts mêlant musique classique et variété française, programme détaillé à venir, visites guidées de la chapelle et conférence.

Organisé par les amis de la chapelle de Penhors   .

Lieu-dit Penhors Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 7 81 03 35 78 

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English :

L’événement Festival musiques à Penhors Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Pays Bigouden

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