Pouldreuzic

Festival musiques à Penhors

Lieu-dit Penhors Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-20

Concerts mêlant musique classique et variété française, programme détaillé à venir, visites guidées de la chapelle et conférence.

Organisé par les amis de la chapelle de Penhors .

Lieu-dit Penhors Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 7 81 03 35 78

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English :

L’événement Festival musiques à Penhors Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Pays Bigouden