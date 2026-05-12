Saint-Palais-sur-Mer

Festival Musiques & Gastronomie du Monde

Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Organisé par la ville de Saint-Palais-sur-Mer, Musiques et Gastronomie du Monde est un festival de musiques du monde, se déroulant depuis 2019 dans un cadre exceptionnel l’esplanade du Concié, face à la mer.

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Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Organized by the town of Saint-Palais-sur-Mer, Musiques et Gastronomie du Monde is a festival of world music, taking place since 2019 in an exceptional setting: the esplanade du Concié, facing the sea.

L’événement Festival Musiques & Gastronomie du Monde Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique