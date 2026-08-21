Festival Nantes sous Pression – Le grand final au Solilab, Solilab (le), Nantes

Informations pratiques

Festival Nantes sous Pression – Le grand final au Solilab 12 et 13 septembre Solilab (le) Loire-Atlantique

À partir de 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T22:00:00+02:00

Nantes sous Pression, c’est le festival nantais de la bière artisanale. Une quarantaine d’évènements la semaine dans les bars et caves partenaires et surtout un final au Solilab avec plus de 40 brasseries françaises et étrangères ainsi que des animations.

Infos et billetterie

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Solilab (le) 8 Rue de Saint Domingue, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nantes-sous-pression.com/ »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/nantes-beer-club/evenements/nantes-sous-pression-2026 »}]

Le grand final au Solilab !