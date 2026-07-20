Festival national de voyance d’Aix-les-Bains Rue Jean Monard Aix-les-Bains
dimanche 2 août 2026 · Rue Jean Monard · Aix-les-Bains
Informations pratiques
Aix-les-Bains
Festival national de voyance d’Aix-les-Bains
Rue Jean Monard Centre culturel et des congrès André Grosjean Aix-les-Bains Savoie
Tarif : 57 – 57 – 100 EUR
1 consultation 57€ 2 consultations (même personne) 100€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-02
Festival national de voyance d’Aix les Bains.
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Rue Jean Monard Centre culturel et des congrès André Grosjean Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 51 23 domiecoulet@gmail.com
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English :
Festival national de voyance d’Aix les Bains.
L’événement Festival national de voyance d’Aix-les-Bains Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-20 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes
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