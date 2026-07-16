Aix et ses marquis Exposition . Bibliothèque Municipale Lamartine, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains

Informations pratiques

Aix et ses marquis Exposition . Bibliothèque Municipale Lamartine 19 et 20 septembre Bibliothèque Lamartine et archives municipales Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Aix et ses marquis, Une histoire d’Aix-les-Bains du XVIe siècle au XVIIIe siècle Exposition réalisée par les Archives municipales de la Ville d’Aix-les-Bains et présentée dans la cour de la bibliothèque Lamartine, du 1er août au 1er novembre 2026.

Bibliothèque Lamartine et archives municipales 2 Rue Lamartine, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479612940 https://www.bm-aixlesbains.net Le service des archives de la Ville d’Aix-les-Bains, créé en 1992, conserve des documents administratifs depuis le XVIIIe siècle. Un incendie en 1739 a détruit les archives antérieures. Les archives modernes (1792-1983) représentent 400 mètres linéaires. Les documents sont répartis entre 3 sites : le 3e étage de la bibliothèque municipale et 2 annexes.

Aix et ses marquis, Une histoire d’Aix-les-Bains du XVIe siècle au XVIIIe siècle Exposition réalisée par les Archives municipales de la Ville d’Aix-les-Bains et présentée dans la cour de la du 1er au…

©L Mouchetan Verny