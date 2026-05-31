Un lac à découvrir, Aqualis, Aix-les-Bains

Un lac à découvrir 19 et 20 septembre Aqualis Savoie

Gratuit,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers un parcours ludique, sensoriel et interactif, découvrez l’histoire du lac, les richesses de ses milieux naturels et les liens étroits entre l’eau, les paysages et les habitants du territoire.

Maquettes, dispositifs multimédias, manipulations et ambiances sonores invitent petits et grands à explorer autrement ce patrimoine naturel exceptionnel.

Une occasion idéale de (re)découvrir le lac du Bourget et les enjeux qui façonnent son avenir.

Aqualis 52 esplanade Jean-Murguet, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479706469 https://aqualis-lacdubourget.fr [{« type »: « link », « value »: « https://aqualis-lacdubourget.fr/les-journees-du-patrimoine »}, {« owner »: {« uid »: 19312544, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « info@aqualis-lacdubourget.fr », « venueId »: 151931, « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821000000, « id »: 1}, {« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 2}, {« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789907400000, « id »: 3}, {« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789912800000, « id »: 4}], « bookingEmail »: « info@aqualis-lacdubourget.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Construit en 1933 par l’architecte Roger Pétriaux pour l’École nationale des Eaux et Forêts de Nancy, le bâtiment accueille tout d’abord une station d’études hydrobiologiques. Devenue vétuste, l’école ferme ses portes en 1967. Après une période de travaux, l’Aquarium qui avait été aménagé en sous-sol à la demande de la municipalité d’Aix-les-Bains ouvre au public en 1979. Puis, en 1983, le bâtiment est cédé au ministère de l’Environnement : la Maison du lac s’y installe. A partir de 2004, l’exploitation se poursuit en délégation de service public tandis que la Communauté d’agglomération du lac du Bourget confie l’animation des actions pédagogiques au CISALB.

En 2016, le projet Aqualis se dessine : un centre d’interprétation d’un genre nouveau ainsi qu’un restaurant dont le bail commercial soutient le coût de fonctionnement, sont programmés et ouvrent à l’été 2019. Parking aux alentours immédiats, voie cyclable directe, parking vélo, stationnement car.

À travers un parcours ludique, sensoriel et interactif, découvrez l’histoire du lac, les richesses de ses milieux naturels et les liens étroits entre l’eau, les paysages et les habitants du et et à …

©Aqualis