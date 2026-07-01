En mode bookface, Bibliothèque municipale Lamartine, Aix-les-Bains

Informations pratiques

En mode bookface Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale Lamartine Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Nationales des Bibliothèques « Biblis en folie », venez vous prendre en photo en mode bookface avec le club photo d’Aix-les-Bains ! Rendez-vous à la bibliothèque pour un portrait original, ludique et créatif.

Bibliothèque municipale Lamartine Impasse du pré prieuré, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479612940 http://www.bm-aixlesbains.net https://www.facebook.com/bmaixlesbains Parking souterrain de la Chaudanne. Accessibilité handicap moteur.

Biblis en folie 2026

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