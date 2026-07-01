Les anciens Palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior, Les anciens palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior, Aix-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Les anciens palaces : le Splendide, le Royal et l'Excelsior · Aix-les-Bains
Informations pratiques
Les anciens Palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior 19 et 20 septembre Les anciens palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior Savoie
Inscription à l’Office Tourisme Aix-les-Bains / 20 personnes par groupe. Durée de la visite : 2 heures. Départs : 9h 00, 9h 45, 10h 30, 13h45, 14h30 et 15h15.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Les Anciens Palaces Rossignoli : Présentation par les copropriétaires de ces ex-palaces, représentatifs du luxe dans les cités thermales vers 1900. Leur architecture et leurs décors somptueux racontent l’Aix de la fin du 19ème siècle et de la Belle Epoque.
Le Quadrille du Lac clôturera chaque visite par un ensemble de danses de bal de 1900, en costume, dans les salons du Royal.
Les anciens palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior 31, rue Georges 1er 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 88 68 00 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com »}] Rendez-vous devant les grilles du Splendide
**Les Ancien Palaces Rossignoli** : Présentation par les copropriétaires de ces ex-palaces, représentatifs du luxe dans les cités thermales vers 1900. Leur architecture et leurs décors somptueux de …
© Daniel Fritsch
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