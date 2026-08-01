Informations pratiques

Aulon

Festival Nature (Aulon) UNE SEULE SANTÉ

AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Depuis 2011, l’Association La Frênette et la Mairie d’Aulon organisent un événement de sensibilisation à l’environnement ancré dans le territoire pyrénéen le Festival Nature.

Cette manifestation, ouverte au grand public et familiale, est un temps fort de partage et de réflexion sur la préservation de la biodiversité en montagne.

Le Festival Nature réunit, à chaque édition, les partenaires de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon ainsi qu’un marché valorisant les savoir-faire et les productions locales.

Animations pour petits et grands jeu animé par la Réserve d’Aulon, spectacles et fabrication de marionnettes, jeux en bois, fabrication de baumes, échanges avec les ados du Local Jeune d’Arreau avec Le Transfo,…

Buvette, crêpes & foodtrucks

DJ Set par Ataraxia Sound System de 12 à 14h, et de 17 à 22h (sono alimentée par vélos électriques !)

Notre fil d’or pour cette 14e édition UNE SEULE SANTÉ .

La santé des êtres humains est indissociable de celle des animaux et des écosystèmes.

Le temps fort de notre journée, à 14h la conférence sur la santé des sols par Céline Basset, chercheuse spécialiste des études stratégiques, sciences du sol et robustesse des agrosystèmes. Elle échangera ensuite avec des professionnels de la santé des sols en Vallée d’Aure on vous dévoile d’ores et déjà les noms de Cyril Marmoex (conservateur de la RNR d’Aulon) et Pierre Fortier (maraîcher à Guchan).

Privilégiez le covoiturage

Navette gratuite toutes les 20 minutes depuis le parking (Val de Guchan) .

AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since 2011, the La Fr%EAnette Association and the Aulon City Hall have been organizing an environmental awareness event rooted in the Pyrenean region: the Nature Festival.

This family-friendly event, open to the general public, is a highlight for sharing and reflecting on the preservation of biodiversity in the mountains.

Each year, the Festival Nature brings together partners of the Aulon Regional Nature Reserve, as well as a market showcasing local expertise and products.

Activities for all ages: games led by the Aulon Nature Reserve, performances and puppet-making, wooden games, balm-making, discussions with teens from the Arreau Youth Center (Le Local Jeune) and Le Transfo, and more…

Refreshments, crêpes, and food trucks

DJ set by Ataraxia Sound System from 12 PM to 2 PM and from 5 PM to 10 PM (sound system powered by electric bikes!)

Our guiding theme for this 14th edition: “ONE HEALTH.”

The health of human beings is inextricably linked to that of animals and ecosystems.

The highlight of our day, at 2 p.m.: a lecture on soil health by Céline Basset, a researcher specializing in strategic studies, soil science, and the resilience of agrosystems. She will then engage in a discussion with soil health professionals from the Vallée d’Aure: We can already reveal the names of Cyril Marmoex (conservator of the Aulon Regional Nature Reserve) and Pierre Fortier (market gardener in Guchan).

L’événement Festival Nature (Aulon) UNE SEULE SANTÉ Aulon a été mis à jour le 2026-07-30 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65