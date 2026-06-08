Randonnée Sur les traces du Desman des Pyrénées HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE Aulon
Randonnée Sur les traces du Desman des Pyrénées HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE Aulon jeudi 6 août 2026.
Aulon
Randonnée Sur les traces du Desman des Pyrénées
HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : 34 – 34 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 08:30:00
fin : 2026-08-06 15:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Partez à la rencontre de ce curieux mammifère méconnu mais avec une drôle de trompe!
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HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 52 34 aulon@cen-occitanie.org
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English :
Meet this curious, little-known mammal with a funny trunk!
L’événement Randonnée Sur les traces du Desman des Pyrénées Aulon a été mis à jour le 2026-06-08 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65
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