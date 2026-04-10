Festival Nouvelles Ondes Beauvais

Beauvais

Festival Nouvelles Ondes

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 13 – 13 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15 01:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

On est super heureux de vous annoncer l’arrivée du festival Nouvelles Ondes, le tout nouveau rendez-vous musical qui va électriser Beauvais les 15 et 16 mai 2026 !

Pour cette première édition, nous avons fait appel au talent créatif du Studio ordinaire, qui signe une affiche vibrante et audacieuse, parfaitement à l’image du festival.

Au programme 6 artistes 2 soirées

– Vendredi 15 mai Dab Rozer + Citron Sucré + Nord//Noir

– Samedi 16 mai TedaAk + Spore + Jasmine Not Jaffar

Nouvelles Ondes se vit aussi en plein air !

Dès votre arrivée, tout l’espace extérieur devant l’Auditorium Rostropovitch sera transformé, habillé et habité par des associations de la région.

Au menu

– Dragqueens

– Paillettes et maquillages

– Friperie à ciel ouvert

– Un foodtruck différent chaque jour Le tartatine le vendredi et La Foca le samedi

– Village associatif et bien d’autres surprises pour vous plonger dans l’ambiance !

Un événement placé sous le signe de la fête, de la liberté, de la créativité, de l’engagement et de l’énergie collective…

On est super heureux de vous annoncer l’arrivée du festival Nouvelles Ondes, le tout nouveau rendez-vous musical qui va électriser Beauvais les 15 et 16 mai 2026 !

Pour cette première édition, nous avons fait appel au talent créatif du Studio ordinaire, qui signe une affiche vibrante et audacieuse, parfaitement à l’image du festival.

Au programme 6 artistes 2 soirées

– Vendredi 15 mai Dab Rozer + Citron Sucré + Nord//Noir

– Samedi 16 mai TedaAk + Spore + Jasmine Not Jaffar

Nouvelles Ondes se vit aussi en plein air !

Dès votre arrivée, tout l’espace extérieur devant l’Auditorium Rostropovitch sera transformé, habillé et habité par des associations de la région.

Au menu

– Dragqueens

– Paillettes et maquillages

– Friperie à ciel ouvert

– Un foodtruck différent chaque jour Le tartatine le vendredi et La Foca le samedi

– Village associatif et bien d’autres surprises pour vous plonger dans l’ambiance !

Un événement placé sous le signe de la fête, de la liberté, de la créativité, de l’engagement et de l’énergie collective… .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

We’re delighted to announce the arrival of the Nouvelles Ondes festival, a brand-new musical event that will electrify Beauvais on May 15 and 16, 2026!

For this first edition, we’ve called on the creative talents of Studio ordinaire, who have come up with a vibrant and daring poster, perfectly in keeping with the festival?s image.

On the program: 6 artists 2 evenings

– Friday May 15: Dab Rozer + Citron Sucré + Nord//Noir

– Saturday, May 16: TedaAk + Spore + Jasmine Not Jaffar

Nouvelles Ondes is also an outdoor event!

As soon as you arrive, the entire outdoor space in front of the Auditorium Rostropovitch will be transformed, dressed up and brought to life by local associations.

On the menu:

– Dragqueens

– Glitter and make-up

– Open-air thrift shop

– A different foodtruck every day: Le tartatine on Friday and La Foca on Saturday

– A village of associations and many other surprises to get you in the mood!

An event dedicated to celebration, freedom, creativity, commitment and collective energy?

L’événement Festival Nouvelles Ondes Beauvais a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis