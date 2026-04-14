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Mai à Vélo 2026, Lycée Jeanne Hachette à Beauvais, Beauvais

Mai à Vélo 2026, Lycée Jeanne Hachette à Beauvais, Beauvais

Mai à Vélo 2026, Lycée Jeanne Hachette à Beauvais, Beauvais vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Lycée Jeanne Hachette à Beauvais

Adresse : 31 Boulevard Amyot d'Inville, 60000 Beauvais, France

Ville : 60000 Beauvais

Département : Oise

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Lycée Jeanne Hachette à Beauvais Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Lycée Jeanne Hachette à Beauvais 31 Boulevard Amyot d’Inville, 60000 Beauvais, France Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France https://lgt-jeanne-hachette-beauvais.60.ac-amiens.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209461

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