Festival OFF ALICE ROSSET Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival OFF ALICE ROSSET

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Pianiste formée aux conservatoires de Montreuil et de Poitiers, ALICE ROSSET explore avec sensibilité les univers de la musique classique, de la musique de chambre et des concerts insolites.

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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

A pianist trained at the conservatories of Montreuil and Poitiers, ALICE ROSSET sensitively explores the worlds of classical music, chamber music, and unconventional concerts.

L’événement Festival OFF ALICE ROSSET Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge