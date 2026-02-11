Festival Off Avignon 60e édition Avignon

Festival Off Avignon 60e édition

Rendez-vous immanquable de l’été, il est l’un des plus grands festivals de spectacle vivant au monde ! Théâtre, danse, musique, cirque… le festival Off c’est plus de 1 500 spectacles durant 3 semaines au mois de juillet.

Divers lieux de la ville Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 13 08

English : Festival Off Avignon 60th edition

The place to be in summer, one of the biggest performing arts festivals in the entire world! Theatre, dance, music, circus… the Festival Off means more than 1500 shows during the 3-week duration of the festival in July.



