Festival OFF DAVID-ANDRÉ HESME Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival OFF DAVID-ANDRÉ HESME

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

À la guitare, et accompagné à l’accordéon, DAVID-ANDRÉ HESME propose un florilège de chansons poétiques puisées dans le répertoire de grands auteurs et interprètes.

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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

Accompanied by guitar and accordion, DAVID-ANDRÉ HESME presents a selection of poetic songs drawn from the repertoire of great songwriters and performers.

L’événement Festival OFF DAVID-ANDRÉ HESME Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge