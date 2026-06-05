Carcassonne

FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE À 3 REPRISES

Rue Trivalle Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

A 3 REPRISES est un trio (vous ne l’aviez pas vu venir celle-là, hein !?). Tout en simplicité et en amitié, A 3 REPRISES c’est l’association d’une guitare, d’une voix et d’un multi-instrumentiste unique en son genre. Leur répertoire alterne entre chansons françaises populaires et tubes Anglo-saxons, le tout sur un fond pop folk tantôt entrainant tantôt plus feutré. Leur style des reprises originales et réarrangées par leurs soins. Leur leitmotiv arroser le public d’une dose de bonne énergie pour les embarquer dans un univers de musique et de bonne humeur.

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Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

A 3 REPRISES is a trio (you didn’t see that one coming, did you?). Simple and friendly, A 3 REPRISES combines guitar, voice and a unique multi-instrumentalist. Their repertoire alternates between popular French songs and Anglo-Saxon hits, all set against a folk pop backdrop that’s sometimes upbeat, sometimes more subdued. Their style: original covers rearranged by themselves. Their leitmotiv: to sprinkle the audience with a dose of good energy to take them into a world of music and good humor.

L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE À 3 REPRISES Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par