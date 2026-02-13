FESTIVAL DE CARCASSONNE BARBARA, DU BOUT DES LÈVRES Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE BARBARA, DU BOUT DES LÈVRES

Le chorégraphe de renommée internationale Benjamin Millepied plonge dans l’univers de Barbara pour sa nouvelle création il rend hommage à l’univers sensible et intemporel de Barbara à travers un langage chorégraphique subtil, entre émotion retenue, poésie du geste et puissance expressive.

Marqué dès l’enfance par la chanson française, il puise dans cette mémoire intime un élan de danse nourri par les mélodies puissantes et les mots ciselés de la chanteuse. À travers un espace épuré, baigné de lumière et de drapés immaculés, les corps apparaissent et disparaissent, incarnant la palette d’émotions qui traverse l’œuvre de Barbara — entre nostalgie, passion, douceur et tragédie. Dans Du bout des lèvres, les chansons de Barbara deviennent le souffle même du mouvement. À la manière des Liebeslieder Walzer de Brahms ou des grands ballets de Balanchine, ses valses résonnent dans la danse comme une célébration de la vie. Benjamin Millepied y fait jaillir une humanité à fleur de peau, une poésie vibrante, fidèle à l’intensité de celle qui fut l’une des voix les plus bouleversantes du XXe siècle.

Benjamin Millepied est un chorégraphe, metteur en scène et ancien danseur étoile du New York City Ballet, reconnu internationalement. Né à Bordeaux, en France, et ayant grandi au Sénégal, il a été formé au Conservatoire de Lyon puis à la School of American Ballet à New York.

Il a rejoint le New York City Ballet en 1995 et est devenu danseur étoile en 2001, interprétant les grands rôles des œuvres de Balanchine, Robbins et bien d’autres, tout en entamant une carrière prolifique de chorégraphe. Depuis, il a créé des œuvres pour les plus grandes compagnies du monde, telles que le Ballet de l’Opéra de Paris, le Ballet du Mariinsky, le San Francisco Ballet ou encore le Ballet National Néerlandais, souvent en collaboration avec des artistes visuels et des compositeurs comme Nico Muhly, Daniel Buren ou Barbara Kruger. En 2012, il cofonde L.A. Dance Project, une compagnie réputée pour ses performances innovantes et ses résidences artistiques, soutenue par Van Cleef & Arpels. En tant que directeur de la danse à l’Opéra de Paris (2013–2016), Millepied lance une plateforme numérique, un programme de médecine de la danse, et commande de nombreuses créations à des chorégraphes contemporains. Il invite également, pour la première fois, la Batsheva Dance Company à se produire sur la scène de l’Opéra. Il chorégraphie et joue dans Black Swan de Darren Aronofsky,et réalise en 2023 son premier long-métrage, Carmen (Sony Pictures Classics), pour lequel il reçoit une nomination aux Chita Rivera Awards dans la catégorie Meilleure chorégraphie. En 2022, il lance le Paris Dance Project avec Solenne du Haÿs Mascré, une initiative dédiée à l’éducation à la danse et au processus de création, comprenant notamment La Ville Dansée, un événement dans l’espace public, soutenu par Chanel et Richard Mille. Avec Solenne du Haÿs Mascré, il fonde aussi Paris Danse, une société de production dédiée à la création et à la diffusion de ses œuvres chorégraphiques.

Depuis plus de vingt ans, Benjamin Millepied conçoit et commande des projets interdisciplinaires. En tant que chorégraphe, il est à la fois classique et moderne, profondément inspiré par la musique. Ses œuvres naissent des partitions et des artistes avec lesquels il collabore, fusionnant son et mouvement pour offrir des expériences uniques qui plongent le public au cœur même de la musique. Benjamin Millepied, présentera pour la première fois aux Folies Bergère en novembre 2026, trois créations inédites portées par l’amour, la joie et la liberté Barbara, Du bout des lèvres, inspirée par l’univers de la chanteuse Barbara ; Summerland, un voyage lumineux dans l’univers de November Ultra ; et Move Me Once More, Le dernier Cabaret, co-écrit avec Léa Mysius, un cabaret incandescent.

English :

Internationally-renowned choreographer Benjamin Millepied plunges into the world of Barbara for his new creation: he pays tribute to Barbara?s sensitive, timeless universe through a subtle choreographic language of restrained emotion, poetic gesture and expressive power.

Influenced since childhood by French chanson, he draws on this intimate memory to create a dance momentum nourished by the singer?s powerful melodies and chiselled words. In an uncluttered space bathed in light and immaculate drapes, bodies appear and disappear, embodying the range of emotions that run through Barbara?s work? between nostalgia, passion, sweetness and tragedy. In Du bout des lèvres, Barbara?s songs become the very breath of movement. Like Brahms?s Liebeslieder Walzer or Balanchine?s great ballets, her waltzes resonate in the dance as a celebration of life. Benjamin Millepied brings to life the skin-deep humanity and vibrant poetry of one of the twentieth century?s most moving voices.

Benjamin Millepied is an internationally acclaimed choreographer, director and former principal dancer with the New York City Ballet. Born in Bordeaux, France, and raised in Senegal, he trained at the Lyon Conservatory and then at the School of American Ballet in New York.

He joined New York City Ballet in 1995 and became a principal dancer in 2001, performing leading roles in works by Balanchine, Robbins and many others, as well as embarking on a prolific career as a choreographer. Since then, he has created works for some of the world?s leading companies, including the Paris Opera Ballet, the Mariinsky Ballet, the San Francisco Ballet and the Dutch National Ballet, often in collaboration with visual artists and composers such as Nico Muhly, Daniel Buren and Barbara Kruger. In 2012, he co-founded L.A. Dance Project, a company renowned for its innovative performances and artistic residencies, supported by Van Cleef & Arpels. As Director of Dance at the Opéra de Paris (2013?2016), Millepied launched a digital platform, a dance medicine program, and commissioned numerous creations from contemporary choreographers. He also invites the Batsheva Dance Company to perform on the Opéra stage for the first time. He choreographed and starred in Darren Aronofsky?s Black Swan, and in 2023 directed his first feature film, Carmen (Sony Pictures Classics), for which he received a nomination at the Chita Rivera Awards for Best Choreography. In 2022, he launches the Paris Dance Project with Solenne du Haÿs Mascré, an initiative dedicated to dance education and the creative process, including La Ville Dansée, a public space event supported by Chanel and Richard Mille. With Solenne du Haÿs Mascré, he also founded Paris Danse, a production company dedicated to the creation and distribution of his choreographic works.

For over twenty years, Benjamin Millepied has conceived and commissioned interdisciplinary projects. As a choreographer, he is both classical and modern, deeply inspired by music. His works are born of the scores and artists with whom he collaborates, fusing sound and movement to offer unique experiences that plunge audiences into the very heart of the music. In November 2026, Benjamin Millepied will present for the first time at the Folies Bergère, three original creations inspired by love, joy and freedom: Barbara, Du bout des lèvres, inspired by the world of the singer Barbara; Summerland, a luminous voyage into the world of November Ultra; and Move Me Once More, Le dernier Cabaret, co-written with Léa Mysius, an incandescent cabaret.

