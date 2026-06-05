Carcassonne

FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE ÉMOIS

32 Rue Aimé Ramond Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

De Rémi De Vos Par la Compagnie de 9 à 11

Émois est une traversée sensible et drôle des bouleversements de l’adolescence, ce moment fragile où tout semble possible et où chaque émotion prend des proportions immenses. Dans une salle d’attente, un homme et une femme trompent l’ennui en laissant remonter les souvenirs de leurs premières fois premiers désirs, premiers élans amoureux, premières maladresses, premières révoltes. Peu à peu, leurs récits s’entrelacent et dessinent le portrait universel d’une jeunesse en quête de liberté, d’identité et d’émancipation. Entre humour, tendresse et nostalgie, Rémi De Vos explore avec finesse ce qui façonne nos vies nos choix, nos rencontres, nos rêves et ces émotions fondatrices qui continuent de nous habiter bien après l’adolescence.

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32 Rue Aimé Ramond Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

By Rémi De Vos By Compagnie de 9 à 11

Émois is a sensitive and funny exploration of the upheavals of adolescence, that fragile moment when everything seems possible and every emotion takes on immense proportions. In a waiting room, a man and a woman stave off boredom by reminiscing about their first times: first desires, first love, first clumsiness, first rebellions. Little by little, their stories intertwine to paint a universal portrait of a youth in search of freedom, identity and emancipation. With humor, tenderness and nostalgia, Rémi De Vos finely explores what shapes our lives: our choices, our encounters, our dreams and those founding emotions that continue to inhabit us long after adolescence.

L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE ÉMOIS Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par