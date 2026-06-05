FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE FÊTE NATIONALE Carcassonne mercredi 15 juillet 2026.

Carcassonne

FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE FÊTE NATIONALE

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 23:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

1ère partie 18h Guy Lacroux

22h30 Feu d’Artifice

2ème partie 23h VOODOO CHILD

.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

part 1 6pm: Guy Lacroux

10:30 pm Fireworks display

part 2 11pm: VOODOO CHILD

L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE FÊTE NATIONALE Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par