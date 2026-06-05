FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE FÊTE NATIONALE Carcassonne
FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE FÊTE NATIONALE Carcassonne mercredi 15 juillet 2026.
Carcassonne
FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE FÊTE NATIONALE
Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
1ère partie 18h Guy Lacroux
22h30 Feu d’Artifice
2ème partie 23h VOODOO CHILD
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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
part 1 6pm: Guy Lacroux
10:30 pm Fireworks display
part 2 11pm: VOODOO CHILD
L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE FÊTE NATIONALE Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par
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