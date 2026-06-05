FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE L’ILLUSION CONJUGALE Carcassonne
FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE L’ILLUSION CONJUGALE Carcassonne dimanche 12 juillet 2026.
Carcassonne
FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE L’ILLUSION CONJUGALE
32 Rue Aimé Ramond Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
D’Éric Assous Par le Théâtre du Triangle
Après plusieurs années d’un mariage que l’on croyait sans nuages, Jeanne et Maxime décident de se livrer à un exercice aussi périlleux que tentant se dire toute la vérité sur leurs petits écarts. Mais dans le couple, les aveux sont rarement sans conséquences… et les mensonges jamais totalement inoffensifs. Avec l’arrivée d’un troisième personnage, peut-être amant, peut-être simple révélateur, les certitudes vacillent et les cartes sont sans cesse rebattues. Entre confidences, quiproquos, jalousies et rebondissements, chacun tente de préserver son équilibre… ou ce qu’il en reste. Sur le thème universel et intemporel du couple, Éric Assous signe une comédie brillante, subtile et délicieusement impertinente, où l’humour se mêle à une observation fine des relations humaines. Récompensée par quatre Molières lors de sa création, cette pièce est un véritable bijou d’intelligence, de charme et de drôlerie.
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32 Rue Aimé Ramond Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
By Éric Assous By Théâtre du Triangle
After several years of a marriage thought to be without clouds, Jeanne and Maxime decide to engage in an exercise as perilous as it is tempting: telling each other the whole truth about their little indiscretions. But confessions are rarely without consequences? and lies are never completely harmless. With the arrival of a third character, perhaps a lover, perhaps simply a revealer, certainties waver and the cards are constantly reshuffled. Between confidences, misunderstandings, jealousies and twists and turns, everyone tries to preserve their equilibrium? or what’s left of it. Based on the universal and timeless theme of the couple, Éric Assous crafts a brilliant, subtle and deliciously impertinent comedy, where humor blends with a keen observation of human relationships. Awarded four Molières at its premiere, this play is a veritable gem of intelligence, charm and wit.
L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE L’ILLUSION CONJUGALE Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par
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