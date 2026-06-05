Carcassonne

FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LINH & MISS MARINA

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

1ère partie 20h30 Miss Marina

Miss Marina est une auteure, compositrice, interprète de variété et pop française basée en Occitanie. Passionnée par le monde artistique depuis son plus jeune âge, elle débute sa formation par le solfège, le piano puis l’accordéon. Son amour pour la scène l’a guidée tout naturellement vers le chant. Avec une voix douce et une plume sincère, elle livre des titres sensibles et modernes. Ses chansons nous emmènent dans un voyage de vraies émotions. Après un premier EP “Émoi et Moi”, sorti en 2023, elle revient avec une nouvelle direction artistique plus affirmée. Miss Marina prend un tournant musical avec un second EP “Souffles” qu’elle souhaite défendre sur scène.

21h30 Linh

Entre émotion et modernité, la révélation de la nouvelle scène française Linh s’apprête à fouler les planches de la scène Carnot pour un concert gratuit inoubliable au Festival de Carcassonne ! Le 18 juillet, venez partager son univers doux et sincère Linh s’annonce comme l’un des rendez-vous incontournable à découvrir cet été.

Après avoir conquis le coeur du public avec son premier single Je pense à vous (50 millions de streams, #1 Shazam, #1 en radio et TV) et son EP (Signé, Linh), Linh part à la rencontre de son public pour une première tournée dans toute la France. La jeune révélation de la variété française présentera sur scène les titres de son tout premier album Boîte à musique, disponible depuis le 10 octobre 2025. Sa voix à la fois puissante et cristalline, s’est élevée dans les plus belles scènes de France Longjumeau, Yerres, Enghien-les-Bains, Bruxelles, Lille, Aubervilliers, Nice, Marseille, Avignon, Lyon, Grand Champ, Le Chambon-Feugerolles, Rennes, Bordeaux, Nantes, Biarritz, Toulouse, Guipry-Messac… sans oublier son concert événement à Paris Linh était en concert exceptionnel aux Folies Bergère le 10 février 2026. Des moments uniques pour découvrir en live cette artiste déjà plébiscitée par le public et soutenue par Gims, qui l’avait choisie en 2024 pour assurer ses premières parties dans les plus grands Zéniths de France.

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

part 1 8:30 p.m.: Miss Marina

Miss Marina is an author, composer and performer of French variety and pop based in Occitanie. Passionate about the artistic world from an early age, she began her training with music theory, piano and accordion. Her love of the stage naturally led her to singing. With a gentle voice and a sincere pen, she delivers sensitive, modern songs. Her songs take us on a journey of true emotion. After her first EP, Émoi et Moi, released in 2023, she is back with a new, more assertive artistic direction. Miss Marina takes a musical turn with a second EP, Souffles, which she intends to defend on stage.

9:30pm: Linh

Between emotion and modernity, the revelation of the new French scene, Linh, is set to tread the boards of the Carnot stage for an unforgettable free concert at the Carcassonne Festival! On July 18, come and share in her gentle, sincere universe: Linh promises to be one of the must-see events of the summer.

After winning over the public with her first single Je pense à vous (50 million streams, #1 Shazam, #1 on radio and TV) and her EP (Signé, Linh), Linh sets off to meet her public for her first tour of France. The young revelation of French variety will be performing tracks from her debut album Boîte à musique, available since October 10, 2025. Her powerful, crystal-clear voice has been heard on some of France?s finest stages: Longjumeau, Yerres, Enghien-les-Bains, Brussels, Lille, Aubervilliers, Nice, Marseille, Avignon, Lyon, Grand Champ, Le Chambon-Feugerolles, Rennes, Bordeaux, Nantes, Biarritz, Toulouse, Guipry-Messac? not forgetting her landmark concert in Paris: Linh gave an exceptional performance at the Folies Bergère on February 10, 2026. A unique opportunity to discover live this artist already acclaimed by the public and supported by Gims, who chose her in 2024 to open for him at France?s biggest Zeniths.

L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LINH & MISS MARINA Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par