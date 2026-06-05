FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE RETOUR DE MADISON Carcassonne
FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE RETOUR DE MADISON Carcassonne mardi 7 juillet 2026.
Carcassonne
FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE RETOUR DE MADISON
32 Rue Aimé Ramond Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
D’Éric Assous Par la Compagnie Antrios
Regarder le film Sur la route de Madison dans lequel la passion emporte tout, même à la télévision, peut avoir des conséquences terribles sur la vie d’un couple ! Karine et Didier l’apprendront à leur dépens. Elle n’est pas Meryl Streep, elle n’est même pas comédienne, elle est juste une femme avec ses envies, ses émouvantes contradictions, et la conscience du vide quotidien de sa vie amoureuse. Lui, il essaie de comprendre, de se soumettre à ses désirs, de sauver la réalité de son couple qui se fissure face à une romance de cinéma. On rit, on s’attendrit devant ces péripéties peu ordinaires, ces fêlures humaines drôles et touchantes que nous avons déjà tous ressenties un jour ou l’autre. Un hymne à la vie, aux femmes et aux hommes, de sexes très opposés certes, mais pourtant si complémentaires.
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32 Rue Aimé Ramond Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
By Éric Assous By Compagnie Antrios
Watching the movie On Madison Road , in which passion takes over everything, even television, can have terrible consequences on a couple?s life! Karine and Didier will learn this the hard way. She’s not Meryl Streep, she’s not even an actress, she’s just a woman with her desires, her moving contradictions, and her awareness of the daily emptiness of her love life. He tries to understand, to submit to her desires, to save the reality of his relationship, which is cracking in the face of a cinematic romance. We laugh, we feel moved by these unusual adventures, these funny and touching human cracks that we’ve all felt at one time or another. A hymn to life, to women and men, of opposite sexes yet so complementary.
L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE RETOUR DE MADISON Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par
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