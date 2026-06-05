Carcassonne

FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE TÊTES RAIDES & MARTY

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

1ère partie 20h30 Marty

Chanson Folk dans la langue de Brassens plutôt que celle de Dylan. Musicien multiinstrumentiste, profondément influencé par la folk, Marty a accompagné au fil des années l’artiste française Olivia Ruiz, et s’est illustré dans différents projets collectifs, notamment Les Croquants, la Varda et Le duo Presque classique.

Sur scène, il s’entoure de ses fidèles compagnons de route guitare folk, banjo, mandoline, weissenborn, scie musicale

ou ukulélé. Ses chansons, à la croisée du récit et de la mélodie, naissent de collaborations précieuses avec S. Mimoun

(Debout sur le Zinc), P. Lebas (La Ruda), C. Garau et Éric Marty, son frère. Un folk organique aux accents western et old time au service de la chanson française.

21h30 Têtes Raides

Le collectif emblématique de la scène rock française, Têtes Raides, fera escale au Festival de Carcassonne pour une soirée poétique, festive et hors du temps sur la Place Carnot.

Le groupe créé en 1984 en banlieue parisienne, sous le nom de Red Ted, prend le nom de Têtes Raides en 1987. À l’origine le son est plutôt électrique, influencé par la scène punk. À partir du 3e album, leur univers musical marque un tournant. Christian Olivier écrit les textes et les mélodies et reprend à l’occasion des textes poétiques.

Le groupe arrange et se produit en concert. On les retrouve à partir de 1990 dans les salles à Paris ou ailleurs ainsi que

sur les grandes scènes de festivals tels que le Printemps de Bourges, les Vieilles Charrues, Les Francofolies ou encore

Avignon. Têtes Raides se retrouvent également dans des théâtres pour des concerts et des spectacles musicaux inédits, ou encore lors d’actions militantes.

La voix de Christian Olivier s’accompagne d’accordéon et de percussions, avec les guitares de Serge Begout, le saxophone de Grégoire Simon, le trombone de Pierre Gauthé, la batterie de Jean-Luc Millot, le violon de Jeanne Robert, la guitare basse de Pascal Olivier, les claviers d’Edith Bégout, avec parfois quelques invités.

Le graphisme des Chats Pelés pour les albums, les affiches, les livrets donne à chacun de ces albums une image visuelle

unique et intemporelle.

Depuis 1988 et jusqu’à aujourd’hui, Têtes Raides ont alterné scènes et enregistrements.

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

part 1 8:30 p.m.: Marty

Folk songs in the language of Brassens rather than Dylan. A multi-instrumentalist with a deep folk influence, Marty has accompanied French artist Olivia Ruiz over the years, and has performed in various collective projects, including Les Croquants, la Varda and Le duo Presque classique.

On stage, he is surrounded by his faithful travelling companions: folk guitar, banjo, mandolin, weissenborn, musical saw

or ukulele. His songs, at the crossroads of narrative and melody, are the fruit of invaluable collaborations with S. Mimoun

(Debout sur le Zinc), P. Lebas (La Ruda), C. Garau and Éric Marty, her brother. Organic folk with western and old-time accents in the service of French chanson.

9:30pm: Têtes Raides

The emblematic collective of the French rock scene, Têtes Raides, will be stopping off at the Carcassonne Festival for a poetic, festive and timeless evening on the Place Carnot.

Formed in 1984 in the Paris suburbs under the name Red Ted, the group changed its name to Têtes Raides in 1987. Initially, their sound was electric, influenced by the punk scene. From the 3rd album onwards, their musical universe marks a turning point. Christian Olivier writes the lyrics and melodies, and occasionally covers poetic texts.

The group arranges and performs live. From 1990 onwards, the group performed in Paris and elsewhere, as well as at major

festival stages such as Printemps de Bourges, Les Vieilles Charrues, Les Francofolies and

Avignon. Têtes Raides also perform in theaters for original concerts and musical shows, and take part in militant actions.

Christian Olivier’s voice is accompanied by accordion and percussion, with guitars by Serge Begout, saxophone by Grégoire Simon, trombone by Pierre Gauthé, drums by Jean-Luc Millot, violin by Jeanne Robert, bass guitar by Pascal Olivier, keyboards by Edith Bégout, and occasional guests.

Chats Pelés’ graphic design for albums, posters and booklets gives each album a unique and timeless visual image

a unique and timeless visual image.

Since 1988, Têtes Raides have alternated between live performances and recordings.

L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE TÊTES RAIDES & MARTY Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par