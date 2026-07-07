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AGENDA · Saintes

Festival OFF GEORGIE BROWN Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

samedi 11 juillet 2026 · Hostellerie Salle de l'Étoile · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Hostellerie Salle de l'Étoile
Adresse
Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Festival OFF GEORGIE BROWN

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Chanteuse, pianiste et danseuse, GEORGIE BROWN évolue avec aisance entre jazz, groove et influences soul.
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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

A singer, pianist, and dancer, GEORGIE BROWN moves effortlessly between jazz, groove, and soul influences.

L’événement Festival OFF GEORGIE BROWN Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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