Festival OFF GEORGIE BROWN Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes
samedi 11 juillet 2026 · Hostellerie Salle de l'Étoile · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival OFF GEORGIE BROWN
Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Chanteuse, pianiste et danseuse, GEORGIE BROWN évolue avec aisance entre jazz, groove et influences soul.
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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
A singer, pianist, and dancer, GEORGIE BROWN moves effortlessly between jazz, groove, and soul influences.
L’événement Festival OFF GEORGIE BROWN Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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