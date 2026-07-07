Festival OFF GEORGIE BROWN Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival OFF GEORGIE BROWN

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Chanteuse, pianiste et danseuse, GEORGIE BROWN évolue avec aisance entre jazz, groove et influences soul.

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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

A singer, pianist, and dancer, GEORGIE BROWN moves effortlessly between jazz, groove, and soul influences.

L’événement Festival OFF GEORGIE BROWN Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge