Festival OFF LE DUO DE LA MALLE Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival OFF LE DUO DE LA MALLE

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Composé de la soprano Alice Macron et du pianiste Guillaume Corti, LE DUO DE LA MALLE propose un récital poétique autour du thème La jeune fille et l’amour.

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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

Composed of soprano Alice Macron and pianist Guillaume Corti, LE DUO DE LA MALLE presents a poetic recital centered on the theme “The Young Girl and Love.”

L’événement Festival OFF LE DUO DE LA MALLE Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge