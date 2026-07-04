Festival Off Les rendez-vous au Village du Off Le Village du Off Avignon
samedi 4 juillet 2026 · Le Village du Off · Avignon
Informations pratiques
Avignon
Festival Off Les rendez-vous au Village du Off
Le Village du Off 6 rue Pourquery de Boisserin Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-25 19:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-25
Le Village du Off est la maison commune du festival Off Avignon qui rassemble tous ses participants public, équipes artistiques et techniques, professionnels, partenaires, etc..
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Le Village du Off 6 rue Pourquery de Boisserin Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 13 08
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English : Off Festival Events at the Off Village
The Village du Off is the central hub of the Off Avignon Festival, bringing together all its participants: the public, artistic and technical teams, industry professionals, partners, and more.
L’événement Festival Off Les rendez-vous au Village du Off Avignon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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