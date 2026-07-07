Festival OFF VOCES VITAE Saintes
dimanche 12 juillet 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival OFF VOCES VITAE
VOIVILLE Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Créé en 2025 sous l’impulsion de sept jeunes passionnés, VOCES VITAE réunit des choristes de 12 à 17 ans habitués à animer divers événements musicaux et culturels.
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VOIVILLE Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
Founded in 2025 by seven passionate young people, VOCES VITAE brings together choir members aged 12 to 17 who are accustomed to performing at various musical and cultural events.
L’événement Festival OFF VOCES VITAE Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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