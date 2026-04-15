Festival Opéra et châteaux Récital Les bois magiques Chapelle des Cordeliers Crest
Festival Opéra et châteaux Récital Les bois magiques Chapelle des Cordeliers Crest samedi 27 juin 2026.
Crest
Festival Opéra et châteaux Récital Les bois magiques
Chapelle des Cordeliers 14 Mnt des Cordeliers Crest Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Jeunes de -18 ans, étudiants -25 ans, chômeurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Aurore Simon au hautbois et Alexandre Carpentier au basson mêleront les sonorités envoûtantes de leurs instruments dans un programme inédit d’airs d’opéras arrangés par Andrei Chevtchouk qui les accompagnera au piano.
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Chapelle des Cordeliers 14 Mnt des Cordeliers Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 22 47 97 mayer.celine@orange.fr
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English : Festival Opéra et châteaux Récital Les bois magiques
Aurore Simon, oboe, and Alexandre Carpentier, bassoon, will combine the spellbinding sonorities of their instruments in an original program of opera arias arranged by Andrei Chevtchouk, who will accompany them on piano.
L’événement Festival Opéra et châteaux Récital Les bois magiques Crest a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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