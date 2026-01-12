Festival Organza Concert Titi Robin et Francis Varis à Cheviré-le-Rouge Eglise St Médard Baugé-en-Anjou

Festival Organza Concert Titi Robin et Francis Varis à Cheviré-le-Rouge

Eglise St Médard Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Le Festival Organza met à l’honneur la musique ancienne jouée sur instruments acoustiques par des artistes professionnels. Les concerts ont lieu dans l’église de Cheviré-le-Rouge, autour de son remarquable orgue à tuyaux, offrant au public une expérience culturelle de qualité au coeur du patrimoine rural.

Concert inédit en partenariat avec La Plume de Cheviré

Musiciens aux carrières internationales, Titi Robin et Francis Varis nous offrent une création musicale inédite mêlant orgue, guitare et Bouzouk. Un voyage sensible et inspiré. .

Festival Organza Concert by Titi Robin and Francis Varis at Cheviré-le-Rouge

