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AGENDA · Valréas

Festival Page Blanche Entrez dans la danse ! Château de Simiane Valréas

lundi 12 octobre 2026 · Château de Simiane · Valréas

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Château de Simiane
Adresse
8 Place Aristide Briand
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif

Valréas

Festival Page Blanche Entrez dans la danse !

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
RSA, demandeurs d’emploi, étudiants. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:00:00
fin : 2026-10-12 21:30:00

Date(s) :
2026-10-12

Le programme de cette soirée qui s’annonce particulièrement festive, vous invite à voyager à travers les époques, les peuples et leurs traditions.
En collaboration avec la Mairie de Valréas
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 

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English : Festival Page Blanche Entrez dans la danse !

The program for this evening—which promises to be especially festive—invites you to take a journey through the ages, exploring different peoples and their traditions.
In collaboration with the Valréas City Hall

L’événement Festival Page Blanche Entrez dans la danse ! Valréas a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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