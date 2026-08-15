Festival Page Blanche Entrez dans la danse ! Château de Simiane Valréas
lundi 12 octobre 2026 · Château de Simiane · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Festival Page Blanche Entrez dans la danse !
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
RSA, demandeurs d’emploi, étudiants. Sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:00:00
fin : 2026-10-12 21:30:00
Date(s) :
2026-10-12
Le programme de cette soirée qui s’annonce particulièrement festive, vous invite à voyager à travers les époques, les peuples et leurs traditions.
En collaboration avec la Mairie de Valréas
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44
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English : Festival Page Blanche Entrez dans la danse !
The program for this evening—which promises to be especially festive—invites you to take a journey through the ages, exploring different peoples and their traditions.
In collaboration with the Valréas City Hall
L’événement Festival Page Blanche Entrez dans la danse ! Valréas a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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